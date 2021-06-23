23 Июня 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России в два раза вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу

В России за последние дни вдвое вырос спрос на тесты на антитела к коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на опрос представителей частных медицинских сетей.

"С начала прошлой недели по всей сети клиник "Медси" отмечается значительное увеличение спроса на исследования на антитела к COVID-19. Сейчас в день делаем тестов вдвое больше, чем неделю назад", - рассказали в этой сети. Сейчас компания делает ежедневно около тысячи исследований на антитела к COVID-19, тогда как неделю назад эта цифра составляла 500. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", - добавили в компании.

Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня). "Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в два раза", - сказали в компании.

Напомним, ряд регионов вводит жесткие ограничения на посещение общественных мест на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Например, в Москве в заведения общепита со следующей недели будут пускать только по QR-кодам, которые получат только вакцинированные, переболевшие или люди с отрицательным ПЦР-тестом.

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Теги: тест на антитела, коронавирус, третья волна, ограничительные меры



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