23 Июня 2021
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Общество Свердловская область
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В свердловских медучреждениях развернули центры КТ-диагностики для covid-зараженных

По поручению минздрава, на территории медицинских учреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила развернули амбулаторные центры КТ-диагностики для больных коронавирусом.

Потребность в данных центрах появилась после ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и регионе, выражающейся в увеличении суточного прироста среди covid-зараженных. КТ-диагностика поможет своевременно выявить новые случаи заболевания COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона. КТ-центры открыты:

В Екатеринбурге

  • ГКБ №14;
  • Областной противотуберкулезный диспансер;
  • Госпиталь ветеранов войн.

В Нижнем Тагиле

  • Городская инфекционная больница;
  • ГБ №1.

Напомним, вчера глава Свердловской области сообщил, что в регион возвращаются штрафы для тех, кто не носит маски в общественных местах. По неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

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Теги: коронавирус, КТ диагностика



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