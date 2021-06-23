В свердловских медучреждениях развернули центры КТ-диагностики для covid-зараженных
По поручению минздрава, на территории медицинских учреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила развернули амбулаторные центры КТ-диагностики для больных коронавирусом.
Потребность в данных центрах появилась после ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и регионе, выражающейся в увеличении суточного прироста среди covid-зараженных. КТ-диагностика поможет своевременно выявить новые случаи заболевания COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона. КТ-центры открыты:
В Екатеринбурге
- ГКБ №14;
- Областной противотуберкулезный диспансер;
- Госпиталь ветеранов войн.
В Нижнем Тагиле
- Городская инфекционная больница;
- ГБ №1.
Напомним, вчера глава Свердловской области сообщил, что в регион возвращаются штрафы для тех, кто не носит маски в общественных местах. По неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.