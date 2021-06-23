В свердловских медучреждениях развернули центры КТ-диагностики для covid-зараженных

По поручению минздрава, на территории медицинских учреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила развернули амбулаторные центры КТ-диагностики для больных коронавирусом.

Потребность в данных центрах появилась после ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и регионе, выражающейся в увеличении суточного прироста среди covid-зараженных. КТ-диагностика поможет своевременно выявить новые случаи заболевания COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона. КТ-центры открыты:

В Екатеринбурге

ГКБ №14;

Областной противотуберкулезный диспансер;

Госпиталь ветеранов войн.

В Нижнем Тагиле

Городская инфекционная больница;

ГБ №1.

Напомним, вчера глава Свердловской области сообщил, что в регион возвращаются штрафы для тех, кто не носит маски в общественных местах. По неофициальным оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.