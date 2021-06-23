Под Челябинском после удара молнии загорелся многоквартирный дом

В микрорайоне Залесье под Челябинском горела кровля многоквартирного дома после удара молнии.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Во время вечерней грозы молния попала в жилой трехэтажный дом по улице Еловая. Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, еще двух вывели пожарные. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован на площади 780 кв.м. От огня пострадала кровля над вторым и третьем подъездами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, причины пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания государственного пожарного надзора.

Как рассказали в администрации Сосновского района, для жильцов дома в детском саду был организован пункт временного размещения. Никому из жильцов пострадавшего дома не потребовались места в пункте временного размещения. Они разместились у друзей и родственников.

Сегодня планируется выезд специалистов для оценки ущерба. На основании заключения муниципалитет примет решение о восстановлении кровли. Также утром управляющая компания начнет проверку щитов и проводки на предмет короткого замыкания.