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Происшествия Свердловская область
Пожар в заповеднике &quot;Денежкин Камень&quot; (2020) | Фото: Заповедник &quot;Денежкин Камень&quot;

В уральском заповеднике "Денежкин камень" локализовали первый пожар

Огнеборцы смогли локализовать пожар в уральском заповеднике "Денежкин камень". Ограничить распространение огня на площади 63 га удалось вчера в 22.50, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника. Сейчас на месте четыре человека Уральской базы авиационной охраны лесов занимаются окарауливанием.

При этом площадь второго пожара увеличилась с 51,4 до 54,8 га, а длина кромки составляет 4,18 км. Уже проложено 1,6 тыс. м. минерализованной полосы и сегодня эта работа будет продолжена.

"На Вересовом Увале сейчас туман, высокая влажность. Ночью прошел дождь. Всего на двух пожарах работают 86 человек", - сообщают в пресс-службе.

Со вторым пожаром борются 10 сотрудников заповедника "Денежкин Камень", 19 человек Уральской авиабазы, 33 человека Авиалесоохраны, 10 человек МЧС, а также 10 специалистов пожарного отдела Гринпис России, волонтеров и добровольных лесных пожарных.

Напомним, что в "Денежкин камень" из Москвы прилетел замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. Вместе с руководителями пожарных подразделений столичный чиновник обошел всю кромку пожара, после этого был составлен план тушения.

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Теги: Денежкин камень, заповедник, пожар



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