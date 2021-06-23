СМИ: открытие Турции привело к резкому спросу со стороны российских туристов

Объем продаж туров в Турцию на сервисе Level.Travel за 19–20 июня вырос ровно в три раза по сравнению с (выходными 12–13 июня, а выручка увеличилась в пять раз.

Турция сформировав 79% продаж со средним чеком в 113 тыс. 652 руб. Открытие турецких курортов перетянуло внимание россиян от отечественных курортов и Абхазии, которые лидировали с начала летнего сезона.

Таким образом, возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.

По итогам года Турцию может посетить 5 млн туристов из России, пишут "Ведомости".

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через эту страну.

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