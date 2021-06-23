СМИ: открытие Турции привело к резкому спросу со стороны российских туристов

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: открытие Турции привело к резкому спросу со стороны российских туристов

Объем продаж туров в Турцию на сервисе Level.Travel за 19–20 июня вырос ровно в три раза по сравнению с (выходными 12–13 июня, а выручка увеличилась в пять раз.

Турция сформировав 79% продаж со средним чеком в 113 тыс. 652 руб. Открытие турецких курортов перетянуло внимание россиян от отечественных курортов и Абхазии, которые лидировали с начала летнего сезона.

Таким образом, возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.

По итогам года Турцию может посетить 5 млн туристов из России, пишут "Ведомости".

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через эту страну.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Турция, туристы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети