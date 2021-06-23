23 Июня 2021
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Книжный магазин &quot;Дом книги&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Цены на книги в России могут подорожать в два раза

Бумажные книги к 2025 году подорожают вдвое, сообщает Российский книжный союз.

При этом цены на электронные издания не изменятся. Как говорят эксперты, рост цен на книги связан не только с развитием интернет-технологий, но и с ценами на офсетную бумагу и картон. Большинство производителей бумаги анонсировали предстоящий рост цен на 6–15%. Они объясняют это ростом стоимости сырья, энергии и транспортных расходов.

Согласно прогнозу, уже в текущем году книги из-за увеличения цены бумаги могут вырасти в цене в среднем на 10%, пишут "Известия".

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Теги: книги, бумага, цены



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