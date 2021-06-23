Глава Крыма не считает необходимым закрывать курорты Ялты

Роспотребнадзор из-за плохого качества воды рекомендовал прекратить на семь дней прием туристов на курортах Ялты.

В ведомстве не исключают риски возникновения острых кишечных инфекций. Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился, что закрыть курорты реально. "Но [в зависимости] от обстановки будем принимать решение. Пока такого решения нет", - ответил он на предложение Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Крыму понадобится около 5,5 млрд руб. на восстановление улиц в населенных пунктах полуострова. Сейчас власти присваивают дорогам уровни приоритетности – в соответствии с ними их и будут восстанавливать.

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