В Москве не будут вводить QR-коды для торговых центров, фитнес-залов и транспорта

Московские власти пока не намерены вводить систему QR-кодов для посещения торговых центров, тренажерных залов и общественного транспорта.

Как заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и городского правительства Алексей Немерюк, также не планируется ограничивать вход в магазины, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посетить заведения общепита можно будет только с QR-кодом о наличии прививки от коронавируса, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тестом на COVID-19. Получить эти QR-коды можно будет в представительствах городских служб в сети, например, на портале mos.ru.