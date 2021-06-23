23 Июня 2021
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Экономика В России За рубежом
доллар (2018) | Фото:1zoom.ru

В США не видят рисков для доллара при отказе России и Китая от валюты

В США не ожидают, что доллар в ближайшее время перестанет быть мировой резервной валютой.

Об этом сообщил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Так он ответил на вопрос об угрозах для национальной безопасности, если Москва и Пекин откажутся от американской национальной валюты.

"В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать",— сказал Пауэлл, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минфин России в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

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Теги: доллары, США, валюта



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