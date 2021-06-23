23 Июня 2021
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Политика Центральный ФО В России Москва
Рауль Арашуков (2019) | Фото: Петр Ковалев,ТАСС

Уголовное дело Арашуковых передано в Мосгорсуд

В Московский городской суд передано дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Дата рассмотрения в настоящее время не назначена, сообщает РИА "Новости".

Отцу и сыну Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств.

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Теги: Арашуковы, уголовное дело



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