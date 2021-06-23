В Карелии из-за ситуации отменили массовые мероприятия

Из-за сложной ситуации с COVID-19 власти Карелии решили отменить празднование Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах.

Под исключения попали торжественные церемонии у памятных мест на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников. В регионе запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек.

Отмечается, что в Карелии в шесть раз произошел рост показателей заболеваемости коронавирусом в возрастной группе 15–17 лет, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Северной Осетии с 23 июня также запретили массовые мероприятия.

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