23 Июня 2021
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Общество Центральный ФО Москва
(2004) | Фото

В Москве задержали изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали трех мужчин, которые наладили изготовление и продажу в интернете поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Цена одной справки - от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Сотрудники правоохранительных органов в офисе на Электродной улице изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины. по данному факту заведены три уголовных дела, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посетить заведения общепита можно будет только с QR-кодом о наличии прививки от коронавируса, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тестом на COVID-19. Получить эти QR-коды можно будет в представительствах городских служб в сети, например, на портале mos.ru.

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Теги: вакцинация, коронавирус, эпидемия



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