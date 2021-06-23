В Северной Осетии запретили массовые мероприятия

Временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия—Алания Сергей Меняйло своим указом с 23 июня усилил ограничительные меры в республике.

С этого дня будет приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и прочих массовых мероприятий. Также вводится запрет на посещение ночных клубов, детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

Заведения общепита будут работать с 06:00 часов до 23:00 при соблюдении социальной дистанции. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости.

Работников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями рекомендовано перевести на дистанционный режим работы, сообщает ТАСС.

Ранее в регионах Сибири ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом.

В Красноярском крае приостановили работу детские развлекательные центры и игровые комнаты в торговых центрах. Власти Тывы и Хакасии также сообщили о возвращении ряда ограничений в связи с COVID-19 до 13 июля.

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