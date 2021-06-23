Московские власти готовы рассмотреть меры поддержки бизнеса

Власти Москвы готовы рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса.

Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, это произойдет в том случае, если предприниматели обратятся с такой просьбой.

Он отметил, что пока соответствующих обращений со стороны бизнеса не поступало. Ранее президент "Опоры России" Александр Калинин призвал поддержать московские заведения общепита, на которые наложили новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посетить заведения общепита можно будет только с QR-кодом о наличии прививки от коронавируса, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тестом на COVID-19. Получить эти QR-коды можно будет в представительствах городских служб в сети, например, на портале mos.ru.