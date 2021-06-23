Москалькова выступила за цифровые технологии в правосудии

Для облегчения доступа к правосудию в России необходимо использовать современные цифровые технологии.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она предложила органам законодательной власти разработать инициативы для возможности ведения уголовного дела в электронном формате.

Омбудсмен рекомендует, чтобы такой порядок действовал в онлайн-режиме с возможностью фиксации проводимых процессуальных действий. При этом приниматься процессуальные решение должны "в режиме онлайн с использованием передовых технологий".

Как отметила Москалькова, электронная форма подачи и приема сообщений о преступлениях могла бы решить проблему несвоевременной регистрации заявлений, отказ от их принятия и регистрации, пишет "Коммерсант".

Тем временем, сенаторы, члены комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и Валерий Пономарев готовятся внести в Госдуму законопроект, разрешающих следователям проводить допрос свидетелей, потерпевших и экспертов онлайн (посредством видео-конференц-связи).

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