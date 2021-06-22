23 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетает на вертолете Санкт-Петербург. (2021) | Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ / иерей Павел Ермошкин

Петербургский митрополит Варсонофий совершил "молитвенный облет" города на вертолете

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил "молитвенный облет" северной столицы на вертолете. С собой у него были иконы Спасителя и покровителей Санкт-Петербурга: благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского, передает ИА "Вода живая".  

"Воздушное судно с владыкой и священнослужителями при пении благодарственного молебна Господу нашему Иисусу Христу и акафистов "Иисусу Сладчайшему" и Пресвятой Богородице пролетело над границами Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении митрополии.

Там же уточнили, что архиерей молился об избавлении горожан от эпидемии. Он трижды осенил иконами Санкт-Петербург.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетает на вертолете Санкт-Петербург.(2021)|Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ / иерей Павел Ермошкин

Напомним, в городе, как и в большинстве других регионов страны, растет заболеваемость коронавирусом, перепрофилируются медучреждения под ковидные госпитали, вводятся ограничительные меры.

В начале апреля 2020 года резонансное обсуждение вызвал объезд Патриархом Кириллом Москвы с иконой "Умиление" во избавление от "вредоносного поветрия" (эпидемии коронавируса). Тогда глава РПЦ передвигался на Mercedes-Benz V-класса – стоимость таких машин начинается от 4 млн руб.

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Теги: митрополит варсонофий, облет города, молитва, эпидемия



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