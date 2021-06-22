Студентов Финуниверситета при правительстве РФ будут выселять из общежитий, если они не поставят прививки

Руководство Финансового университета при правительстве РФ запретило заселять в общежития вуза совершеннолетних студентов, не привитых от коронавируса.

Соответствующий приказ ректора за 18 июня опубликован на сайте университета. В нем совершеннолетним студентам приказывается пройти до 25 августа полный курс вакцинации и предоставить сертификаты о прививках администрации общежитий. "Дальнейшее пребывание в общежитии обучающихся, не предоставивших документы <…> считать невозможным", - говорится в приказе.

Руководству общежитий приказано заселять студентов только со справками о вакцинации или со справками о медицинском отводе от прививки. Несовершеннолетних можно заселять, но они будут обязаны привиться в месячный срок после 18-летия, в противном случае им также грозит выселение.

Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал сделать всем студентам прививку до середины июля. По его словам, такой срок обусловлен тем, что иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, а привиться учащимся вузов целесообразно до начала учебного года.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что вакцинация студентов является добровольной, но важно обеспечить безопасность образовательного процесса. Напомним, в Минобрнауки сообщали, что студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

Руководство Уральского федерального университета, например, уже приняло решение о том, что заселять в общежития будут в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела. А совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области вынес рекомендации, согласно которым, к очным занятиям должны допускать только студентов, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.