22 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
концерт, зонты, зрители (2019) | Фото: Накануне.RU

VK Fest переносится: пока на конец августа, но может быть – и на 2022 год

В ряду отмененных или перенесенных open air этого лета прибыло: стало известно о переносе VK Fest на 28-29 августа. Местом проведения останется парк 300-летия Санкт-Петербурга.

"Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнеров. Все происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Надеемся, что вы разделите эти принципы и поддержите нас", - говорится в сообщении организаторов на официальной странице фестиваля.

Впрочем, в администрации фестиваля не исключают, что при сохранении сложной эпидемической обстановки мероприятие и вовсе может быть перенесено на следующий год: "Знаем, как много людей ждут VK Fest именно в этом году, поэтому пока сдвигаем фестиваль на конец августа. Если ситуация с коронавирусом останется такой же тяжелой, то мы будем вынуждены провести VK Fest в 2022 году. При этом все купленные билеты в любом случае будут действительны".

Напомним, ранее были отменены такие фестивали как "Нашествие", "Дикая Мята" и Грушинский фестиваль.

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Теги: VK Fest, фестиваль, open air, перенос



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