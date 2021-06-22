22 Июня 2021
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Экономика В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство задумалось о возможном введении запрета на экспорт бензина

Минэнерго России поручено рассмотреть "целесообразность введения временного запрета экспорта бензина в третьем квартале 2021 года". Сегодня совещание с производителями нефтепродуктов провел вице-премьер Александр Новак, отвечающий за ТЭК, и он отметил, что "ситуация не в полной мере стабилизирована", хотя власти уже скорректировали экспортный демпфер и пытаются удержать розничные цены внутри страны в рамках инфляции.

Также ведомство изучит "необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры".

Еще одна мера – на 1% может быть увеличен минимальный норматив поставляемых на биржу бензинов и дизеля (тоже в третьем квартале 2021 года).

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Теги: экспорт бензина, топливо, внутренний рынок, демпфер



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