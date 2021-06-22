На восстановление улиц Ялты после потопа потребуется 4,2 миллиарда рублей

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

На восстановление улиц Ялты после потопа потребуется 4,2 миллиарда рублей

Крыму понадобится около 5,5 млрд руб. на восстановление улиц в населенных пунктах полуострова. Сейчас власти присваивают дорогам уровни приоритетности – в соответствии с ними их и будут восстанавливать, сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

Сильнее всего от удара стихии пострадала Ялта. В городе надо отремонтировать 109 улиц протяженностью 120 км, на их восстановление потребуется около 4,2 млрд руб., передает "Крыминформ". Эти деньги покроют восстановление асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ограждений, опор освещения, коммуникаций и т.д. Еще 760 млн руб. требуется на восстановление улиц Керчи.

Недавно построенная трасса "Таврида" пострадала на двух участках, ремонт обойдется в 190 млн руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил снять все дорожные компании с их текущих объектов и направить на восстановление инфраструктуры пострадавших от потопа населенных пунктов. "Подрядчиков снимайте со всех объектов, выводите только на пострадавшие работы. Всех снимайте, дальше уже план годовой наверстайте. Задача – в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру. Там, где не требуется проектирование, – выход на работы по погоде… если возможно с завтрашнего дня, то с завтрашнего дня", – добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: потоп, наводнение, ялта, крым, восстановление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети