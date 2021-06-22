На восстановление улиц Ялты после потопа потребуется 4,2 миллиарда рублей

Крыму понадобится около 5,5 млрд руб. на восстановление улиц в населенных пунктах полуострова. Сейчас власти присваивают дорогам уровни приоритетности – в соответствии с ними их и будут восстанавливать, сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

Сильнее всего от удара стихии пострадала Ялта. В городе надо отремонтировать 109 улиц протяженностью 120 км, на их восстановление потребуется около 4,2 млрд руб., передает "Крыминформ". Эти деньги покроют восстановление асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ограждений, опор освещения, коммуникаций и т.д. Еще 760 млн руб. требуется на восстановление улиц Керчи.

Недавно построенная трасса "Таврида" пострадала на двух участках, ремонт обойдется в 190 млн руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил снять все дорожные компании с их текущих объектов и направить на восстановление инфраструктуры пострадавших от потопа населенных пунктов. "Подрядчиков снимайте со всех объектов, выводите только на пострадавшие работы. Всех снимайте, дальше уже план годовой наверстайте. Задача – в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру. Там, где не требуется проектирование, – выход на работы по погоде… если возможно с завтрашнего дня, то с завтрашнего дня", – добавил он.