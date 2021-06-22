22 Июня 2021
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Коронавирус в Индии (2021) | Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Индийские медицинские власти признали штамм Delta plus "вызывающим беспокойство

Индийский консорциум по секвенированию генов SARS-CoV-2 (INSACOG) объявил новую мутацию вируса – так называемую Delta plus – "вызывающей беспокойство". В трех штатах страны – Махараштре, Керале и Мадхья-Прадеше – было зарегистрировано 22 случая заболевания новым штаммом.

По данным INSACOG, штамм Delta plus обладает повышенной трансмиссивностью, быстрее и сильнее связывается с рецепторами клеток в легких и может вызывать снижение ответа на лечение моноклональными антителами.

Минздрав Индии уже начал принимать меры, чтобы не допустить распространение мутировавшего вируса в указанных трех штаммах. Известно, что новый штамм уже выявлен в девяти странах помимо Индии: США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Китае, Непале и России.

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Теги: индийский штамм, Delta plus, коронавирус



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