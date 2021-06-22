Кампания противников трехдневного голосования провалилась - Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что в стране была организована кампания по дискредитации многодневного голосования. По словам Памфиловой, по всей стране противники трехдневного голосования смогли набрать всего 47 тыс. сторонников, а из 900 тыс. членов избирательных комиссий "уговорили менее 400 человек".

"Более того, теперь и выборы "попали" в наметившийся по отношению к России тренд – "но это другое"! Когда мы сравниваем наш избирательный процесс с тем, что происходит за рубежом, то постоянно слышим – "Но это другое"! Например, во многих странах голосование идет несколько дней и никто не возмущается. "Но это же другое"! При этом зачастую никаких наблюдателей, да и голоса в основном считают чиновники. "Но это же у них, это другое, там же высокий уровень доверия"! Много лет никто не проверяет, но априори считается, что доверяют. В то же время избирательная система России находится под таким давлением, под таким контролем, который этим странам и не снился", - заявила Памфилова, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, по решению ЦИК России выборы депутатов Госдумы в сентябре, да и вообще весь "единый день голосования" продлится три дня: с 17 по 19 число.