22 Июня 2021
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Политика Центральный ФО
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Кампания противников трехдневного голосования провалилась - Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что в стране была организована кампания по дискредитации многодневного голосования. По словам Памфиловой, по всей стране противники трехдневного голосования смогли набрать всего 47 тыс. сторонников, а из 900 тыс. членов избирательных комиссий "уговорили менее 400 человек".

"Более того, теперь и выборы "попали" в наметившийся по отношению к России тренд – "но это другое"! Когда мы сравниваем наш избирательный процесс с тем, что происходит за рубежом, то постоянно слышим – "Но это другое"! Например, во многих странах голосование идет несколько дней и никто не возмущается. "Но это же другое"! При этом зачастую никаких наблюдателей, да и голоса в основном считают чиновники. "Но это же у них, это другое, там же высокий уровень доверия"! Много лет никто не проверяет, но априори считается, что доверяют.  В то же время избирательная система России находится под таким давлением, под таким контролем, который этим странам и не снился", - заявила Памфилова, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, по решению ЦИК России выборы депутатов Госдумы в сентябре, да и вообще весь "единый день голосования" продлится три дня: с 17 по 19 число.

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Теги: многодневное голосование, кампания, цик, элла памфилова



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