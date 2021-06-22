Московские власти объяснили, как в рестораны будут попадать иностранцы и люди с медотводом от прививки

Московские власти сообщили, как рестораны и другие заведения общепита столицы смогут посещать с 28 июня иностранцы. Пока иностранные вакцины и меддокументы не признаются, им придется сдавать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что ПЦР-тест для предъявления в общепите должен быть не старее трех дней.

Также власти не готовы признать выписанные гражданам медицинские отводы от прививки. Поэтому такой категории граждан также придется сдавать тесты.

Хорошие новости только для жителей Подмосковья: власти столицы признают их вакцинацию, соответствующий QR-код жители области смогут получить на сайте госуслуг.