22 Июня 2021
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Владимир Путин, Ангела Меркель (2020) | Фото: kremlin.ru

Ангела Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Она "выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война".

В пресс-службе Кремля сообщили, что и Меркель, и Путин подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. Путин отметил, что в России оценили участие Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

Также канцлер и президент сошлись во мнении, что "для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов".

Но разговор касался не только исторических событий. Так, Меркель попросила Путина рассказать об итогах встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня.

В Кремле отметили, что канцлер и президент договорились о дальнейших личных контактах.

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Теги: ангела меркель, владимир путин, телефонный разговор



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