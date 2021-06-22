Ангела Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Она "выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война".

В пресс-службе Кремля сообщили, что и Меркель, и Путин подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. Путин отметил, что в России оценили участие Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

Также канцлер и президент сошлись во мнении, что "для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов".

Но разговор касался не только исторических событий. Так, Меркель попросила Путина рассказать об итогах встречи с Джо Байденом в Женеве 16 июня.

В Кремле отметили, что канцлер и президент договорились о дальнейших личных контактах.