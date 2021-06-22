22 Июня 2021
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Общество Москва
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы предоставят иногородним упрощенный доступ к сайту mos.ru для получения ресторанных QR-кодов

Заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, как будут получать доступ в московские рестораны гости города.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посетить заведения общепита можно будет только с QR-кодом о наличии прививки от коронавируса, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тестом на COVID-19. Получить эти QR-коды можно будет в представительствах городских служб в сети, например, на портале mos.ru.

По словам Раковой, иногородние граждане, сделавшие прививку в другом регионе, получат упрощенный доступ к платформе mos.ru и смогут там же получить QR-код.

После заполнения специальной формы данные  пользователя проверит робот. Если заявитель значится в федеральном регистре вакцинированных, переболевших или сдавших ПЦР-тест,ему придет цифровой сертификат.

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Теги: рестораны, общепит, москва, qr-код, вакцинация, иногородние, туристы



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Ранее 22.06.2021 19:17 Мск Московские власти объяснили, как в рестораны будут попадать иностранцы и люди с медотводом от прививки


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