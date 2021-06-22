Боевики "Талибана"* захватили город на границе с Таджикистаном

Боевики запрещенного в России движения "Талибан"* захватили город Шерхан-Бандар на границе Афганистана и Таджикистана. По данным афганского агентства Pajhwok, правительственные силы или сдались талибам, или укрылись в Таджикистане.

Шерхан-Бандар – крупный речной порт на реке Пяндж, связывающий Кабул и Душанбе. Город начал быстро расти после завершения в 2007 году строительства моста через реку, связавшего Таджикистан и Афганистан.

На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы добились значительных военных успехов. Они контролируют более 120 районов в стране и с переменным успехом борются за еще 180.

*Движение "Талибан" – запрещено в РФ