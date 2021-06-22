На Уралвагонзаводе рассказали о жизни предприятия в военные годы

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) рассказали о жизни предприятия в военные годы.

Как рассказывают в пресс-службе УВЗ, Великая Отечественная война для Уралвагонзавода – а точнее для небольшой группы посвященных руководителей – началась 17 июня 1941 года с ознакомления в спецотделе с приказом №32сс. В совершенно секретном документе приказывалось начальникам некоторым цехов и отделов подготовиться к переходу с 1.07.1941 года к выполнению мобилизационного плана (то есть программы военного времени).

В годы войны:

- 25 тыс. 914 танков Т-34 сделано на Уральском танковом заводе в годы Великой Отечественной войны

- Около 4 тыс. бронекорпусов собрано для самолетов ИЛ-2 на Уральском танковом заводе в годы Великой Отечественной войны

- Более 2 млн корпусов авиабомб собрано на Уральском танковом заводе в годы Великой Отечественной войны

- 442 тыс. 446 корпусов снарядов М-13 для установок залпового огня "Катюша" собрано на Уральском танковом заводе в годы Великой Отечественной войны

- 63 тыс. артиллерийских передков собраны на Уральском танковом заводе в годы Великой Отечественной войны

Но не только трудом жили в те сложные годы люди. И в то время действовали театры, шли концерты, бурно развивалась культурная жизнь. Неудивительно, ведь в Нижний Тагил были эвакуированы тысячи представителей технической и творческой интеллигенции: художники, артисты, вокалисты и другие.

В 1943 году завком УТЗ предложил разнообразить жизнь и возродить для начала хотя бы художественную самодеятельность. Не все на заводе поддержали эту идею. "О какой самодеятельности, каких репетициях можно говорить, когда люди после 12-часовой смены едва держатся на ногах?". В 1941-1942 годах такие споры вряд ли могли произойти. Тяжелое положение на фронте сказывалось на настроении людей, и вся энергия трудовых коллективов была направлена только на производство боевой техники. Но в 1943 году, когда произошел коренной перелом в военных действиях, народ поверил в Победу и воспрял духом.

Живопись

По инициативе эвакуированных художников в 1944 году открывается городская картинная галерея (ныне Нижнетагильский музей изобразительных искусств). Для нее по решению Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР из Государственного художественного фонда были переданы живописные и графические произведения. Транспортировкой бесценного груза из Москвы занимался представитель Уральского танкового завода №183 А.А. Чудновский, директор Центрального клуба Уралвагонзавода.

Также в те годы Уральским танковым заводом №183 для оформления интерьеров Центрального клуба и показа заводчанам было куплено несколько картин из фондов Москвы и Ленинграда. Так началось формирование художественного собрания заводского музея, значительная часть произведений которого, по оценке специалистов, является национальным достоянием России. И первое в это ряду – всемирно известное полотно "Лунная ночь на Днепре", являющееся авторской копией.

Картина "Лунная ночь на Днепре"

Всем известна картина-плакат "Седой Урал кует Победу". Автор картины – Иван Игнатьевич Воскобойников, харьковчанин, испытатель танков, работавший на УТЗ в годы войны. Идею плаката или картины художник вынашивал несколько месяцев. А композицию будущей картины подсказала случайная встреча Воскобойникова с жителем Вагонки. Она случилась весной 1943 года на берегу лесной речки Исы недалеко от Дзержинского района.

"Там седой и крепкий старик-смолокур топором и кувалдой лихо расправлялся с вековыми пнями для заготовки древесного угля. Он же гнал и берёзовый дёготь. При свете костра я пытливо запоминал его русское худощавое лицо, озарённое пламенем. Оно и дало мне образ мастера оружейных дел", — писал художник в своих воспоминаниях через тридцать лет после окончания войны.

Картина-плакат "Седой Урал кует Победу"

Впервые он претворил замысел в рисунке, который вошёл в огромную книгу "Рапорт товарищу Сталину от тагильчан" 1943 года. Книга была преподнесена Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину и позже передана в Центральный музей революции (сейчас Центральный музей современной истории России). Один экземпляр рапорта хранится и в коллекции Уралвагонзавода.

В том же 1943 году художник написал картину на фанере клеевыми красками для кабинета директора Уральского танкового завода Юрия Максарёва. В правом верхнем углу работы есть такая же надпись, как и на рисунке из "Рапорта товарищу Сталину от тагильчан": "Седой Урал хранит вековые русские традиции".

В 1944 году художник написал ещё один вариант — для краеведческого музея. В композицию новой работы он дополнительно ввел образ завода на заднем плане в горах.

Вернувшись в Харьков, через много лет Иван Воскобойников для музея Машиностроительного завода имени Малышева написал последний вариант "Седого Урала". Но стерлись из памяти художника суровые краски уральской природы, исчезло с полотна ощущение напряжённости, жёсткости военной поры. Потому и работа получилась светлой, радостной, в ней уже — сочность и яркость красок украинских пейзажей.

Театр

Осенью 1943 года в город был переведен находившийся на гастролях на Дальнем Востоке Ленинградский Новый театр. На Урал театр привез четырнадцать спектаклей своего репертуара. Основу его составляли пьесы русской классики и советские пьесы, посвященные Октябрьской революции и Великой Отечественной войне. Общественность тепло встретила коллектив. Для жилья актеров, работников театра и их семей была предоставлена единственная в городе гостиница и часть помещений бывшего дома управляющего демидовскими заводами. Предприятия города выделили материалы для оборудования спектаклей, постоянно изыскивали возможности выделять талоны на дополнительное питание, одежду и обувь работникам театра, снабжали их топливом.

Спектакль "Фельдмаршал Кутузов" Ленинградского нового театра

Театр стал центром культурно-просветительской работы в городе. А на предприятиях города актеры возглавили театральные коллективы. Регулярно по воскресеньям проходили дневные спектакли, и тысячи детей, часть из которых уже встала к заводским станкам, на спектаклях приобщалась к искусству. 6 мая 1945 года прощальный спектакль по пьесе К. Симонова "Так и будет" завершил полуторогодовую жизнь театра в Нижнем Тагиле. Театр попрощался с Нижним Тагилом, с тружениками его оборонных предприятий.

За годы пребывания в Тагиле ленинградцы дали 470 спектаклей, показали 20 пьес. Театр посетили свыше 300 тысяч жителей, было проведено 425 шефских мероприятий. Артисты театра принимали непосредственное участие в создании в городе Театра кукол. По общему мнению тагильчан коллектив театра явился помощником и соучастником в выпуске оборонной продукции.

Хоровая капелла

В 1942 году на Уралвагонзаводе появилась хоровая капелла, которую возглавила молодая выпускница Киевской консерватории Мария Витальевна Толмачева. Капелла действовала при Центральном клубе Уралвагонзавода. Первоначально в капеллу вошли 25 человек, а к концу войны в ее составе пели уже 78 хористов. Они исполняли русские и украинские песни, патриотические произведения, классику и даже местный фольклор. В 1942 году на городском смотре самодеятельного творчества капелла заняла первое место. Капелла отличилась высоким исполнительским мастерством. В 1948 году на фестивале в Москве капелла заняла 3 место, в 1951 году – 2 место.

Участники хоровой капеллы с директором завода Юрием Максаревым

Библиотека

Директор Уральского танкового завода №183 Юрий Евгеньевич Максарев всегда помнил, что даже в суровых военных условиях людям нужна передышка. Примечательны воспоминания заведующей технической библиотекой завода в те годы:

"Однажды, кажется, в 1942 году, меня вызвал директор и попросил что-нибудь почитать для заболевшей жены. В библиотеке художественной литературы не было, общественно-политические журналы – нарасхват. Я объяснила Юрию Евгеньевичу, что по положению мы не имеем права держать художественную литературу. "Но ведь людям нужна иногда передышка", - заметил директор. Спустя месяц на завод пришел вагон с книгами: Пушкин, Толстой, Есенин, Соболев. В течение войны книги приходили еще дважды".

Эстафета

В 1943 году состоялась первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Коминтерновец". "Эстафета будет проверкой не только физической подготовки, но и организованности и дисциплины – неотъемлемых качеств советского физкультурника-воина", - писала газета 1943 года.

С каждым годом в этом спортивном состязании принимало участие все большее количество заводчан. Так, на старт в 1943 году вышло 20 команд, а в 2021 – 93 команды и 1173 человека. С 2013-го эстафета на призы корпоративной газеты "Машиностроитель" проходит по территории стадиона и Дворцового парка Уралвагонзавода, маршрут составляет порядка 2,5 километров. Цель мероприятия – патриотическое воспитание и широкое приобщение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация легкой атлетики и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и повышение спортивного мастерства работников предприятий корпорации УВЗ.