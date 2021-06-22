На южноуральца, разместившего фото нациста, завели уголовное дело

В Челябинской области 19-летнего местного жителя подозревают в реабилитации нацизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый 5 мая в одном из домов поселка Роза через телефон разместил на странице акции "Бессмертный Полк" фото нацистского преступника.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

"В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в региональном СК.