В КПРФ прокомментировали выдвижение Грудинина в Госдуму

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

В КПРФ прокомментировали выдвижение Грудинина в Госдуму

Председатель ЦК партии Геннадий Зюганов на заседании президиума ЦК огласил федеральный список партии на выборах в Госдуму. В общефедеральной части значатся фамилии директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. При этом "красного главы Хакасии" Валентина Коновалова в списке нет.

Источники "Ведомостей" отмечают, что Павел Грудинин выдвигается по федеральному списку якобы из-за низких шансов избраться по одномандатному округу в Алтайском крае. Но, как отмечает член ЦК КПРФ Сергей Обухов, это совсем не так, тем более, что списка одномандатников пока нет.

"Сам Павел Грудинин настаивает на том, чтобы, помимо партсписка, идти ещё и одномандатником. Это уж как руководство партии решит. Сейчас идёт кадровая комиссия, скоро будет пленум. Тут партия выбирает между политической целесообразностью: нам нужно использовать потенциал Грудинина в общефедеральной кампании, а если мы его отправляем в одномандатный округ, то он там, как говорится, засядет. Он там будет воевать, работать, но мы тогда не сможем отвлекать его на федеральную кампанию. Пока взвешиваем "за" и "против". Коновалов, не переживайте, пойдёт - возглавит соответствующую группу и станет "паровозом"", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: КПРФ, Павел Грудинин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети