В КПРФ прокомментировали выдвижение Грудинина в Госдуму

Председатель ЦК партии Геннадий Зюганов на заседании президиума ЦК огласил федеральный список партии на выборах в Госдуму. В общефедеральной части значатся фамилии директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. При этом "красного главы Хакасии" Валентина Коновалова в списке нет.

Источники "Ведомостей" отмечают, что Павел Грудинин выдвигается по федеральному списку якобы из-за низких шансов избраться по одномандатному округу в Алтайском крае. Но, как отмечает член ЦК КПРФ Сергей Обухов, это совсем не так, тем более, что списка одномандатников пока нет.

"Сам Павел Грудинин настаивает на том, чтобы, помимо партсписка, идти ещё и одномандатником. Это уж как руководство партии решит. Сейчас идёт кадровая комиссия, скоро будет пленум. Тут партия выбирает между политической целесообразностью: нам нужно использовать потенциал Грудинина в общефедеральной кампании, а если мы его отправляем в одномандатный округ, то он там, как говорится, засядет. Он там будет воевать, работать, но мы тогда не сможем отвлекать его на федеральную кампанию. Пока взвешиваем "за" и "против". Коновалов, не переживайте, пойдёт - возглавит соответствующую группу и станет "паровозом"", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.