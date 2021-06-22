22 Июня 2021
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Экономика Москва
Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор (2014) | Фото:Накануне.RU

Нерабочая неделя обрушила потребительскую активность в Москве

Нерабочая неделя, объявленная властями Москвы, обернулась резким сокращением потребительской активности. Так, в среднем за семь дней с 14 по 20 июня индекс потребительской активности в столице составлял 50,7% - это показатели января текущего года. На общероссийском индексе "провал" Москвы не сильно отразился – показатель остался на уровне предыдущей недели (64,2%), отмечают в своем исследовании аналитики "СберИндекса".  

"Неделя с 14 по 20 июня характеризуется дальнейшим сокращением потребительской активности. Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 4,3% против 5,0%. Структура трат вторую неделю подряд демонстрирует схожесть с "пандемической": снижается потребление услуг (–4,3% относительно базового периода, хотя еще в начале месяца наблюдались положительные значения), растет доля расходов на продовольствие (+8,8%)", - отмечается в результатах исследования.

Вероятно, со следующей недели эта динамика скорректируется еще: столичные власти ввели ряд ограничений, самое серьезное из которых – "антиковидные рестораны": теперь весь общепит должен обслуживать только клиентов, которые смогут доказать отсутствие коронавируса, предъявив или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесенном заболевании, или сертификат о прививке.

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Теги: нерабочая неделя, потребительская активность, расходы россиян



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