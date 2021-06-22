Испанское правительство помиловало организаторов референдума о независимости Каталонии

Испанское правительство приняло единогласное решение о помиловании девяти политиков, обвиняемых в организации референдума о независимости Каталонии.

Испанское телерадиовещание РТВЕ отмечает, что решение может быть аннулировано, если кто-либо из них вновь совершит преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.

Помилованные, однако, сочли эту меру недостаточной и потребовали амнистии, пишет "Интерфакс".

Напомним, Верховный суд Испании вынес жесткие приговоры (от 9 до 13 лет тюрьмы) девяти лидерам движения за независимость Каталонии. Решение суда вызвали волну массовых протестов в Барселоне (столица Каталонии) и разговоры о новом референдуме.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон возглавлял автономный регион с января 2016 года по октябрь 2017. Он бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста за проведение референдума и одностороннее провозглашение независимости. В 2019 году Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.