Испанское правительство помиловало организаторов референдума о независимости Каталонии

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Карлес Пучдемон (2017) | Фото: www.diver-sant.ru

Испанское правительство помиловало организаторов референдума о независимости Каталонии

Испанское правительство приняло единогласное решение о помиловании девяти политиков, обвиняемых в организации референдума о независимости Каталонии.

Испанское телерадиовещание РТВЕ отмечает, что решение может быть аннулировано, если кто-либо из них вновь совершит преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.

Помилованные, однако, сочли эту меру недостаточной и потребовали амнистии, пишет "Интерфакс".

Напомним, Верховный суд Испании вынес жесткие приговоры (от 9 до 13 лет тюрьмы) девяти лидерам движения за независимость Каталонии. Решение суда вызвали волну массовых протестов в Барселоне (столица Каталонии) и разговоры о новом референдуме.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон возглавлял автономный регион с января 2016 года по октябрь 2017. Он бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста за проведение референдума и одностороннее провозглашение независимости. В 2019 году Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: каталония, испания, референдум о независимости каталонии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2021 13:04 Мск Европарламент снял депутатскую неприкосновенность с Пучдемона
Ранее 01.11.2019 12:10 Мск Матч Лиги чемпионов отнесли к категории повышенного риска из-за протестов в Барселоне
Ранее 18.10.2019 12:48 Мск Экс-глава Каталонии Пучдемон, выступавший за независимость региона, сдался властям Бельгии
Ранее 17.10.2019 13:39 Мск Глава каталонского правительства призвал провести повторный референдум о независимости от Испании
Ранее 17.10.2019 12:16 Мск Туроператоры меняют маршруты и отменяют экскурсии из-за протестов в Барселоне
Ранее 15.10.2019 10:27 Мск "Давайте устроим свой Гонконг!": в Барселоне протестанты заблокировали аэропорт, десятки раненых
Ранее 14.10.2019 15:49 Мск В Барселоне начались столкновения протестующих с полицией


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети