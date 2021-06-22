ФССП поспорила с "Маяком" по поводу ареста имущества корпорации

В Екатеринбурге разгорелся спор по поводу ареста имущества корпорации "Маяк" после суда с жительницей Екатеринбурга. В самой компании заявляют, что ФССП ошибочно разместила информацию об аресте, однако в ФССП это опровергают и настаивают на актуальности сведений.

Как ранее обратили внимание журналисты "Вечерних ведомостей", на сайте ФССП размещена информация о том, что на имущество корпорации был наложен арест после того, как жительница Екатеринбурга судилась с "Маяком" из-за срыва сроков сдачи жилья. В итоге она отсудила у корпорации экс-депутата Владимира Конькова 495 798 руб. неустойки и штраф в размере 247 899 руб., но какое именно имущество корпорации было арестовано, неизвестно.

В самом "Маяке" на это заявили, что с екатеринбурженкой заключено мировое соглашение, его условия исполнены в полном объеме, а на сайте ФССП информация размещена ошибочно и не удалена по "техническим причинам".

Однако в УФССП по Свердловской области эти данные корпорации опровергли. В пресс-службе ведомства сообщили, что информация об аресте имущества "Маяка" является актуальной на сегодняшнюю дату и находится на исполнении у судебных приставов, пишут "Вечерние ведомости".