22 Июня 2021
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сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, танцы (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

В Троицке из-за коронавируса отменили областной Сабантуй

В Троицке отменили празднование областного Сабантуя из-за роста заболеваемости коронавирсом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что принято решение ограничить проведение в регионе массовых мероприятий. Уже приняты решения об отмене Ильменского фестиваля, Бажовского фестиваля, Бушуевского фестиваля в Златоусте.

"К сожалению, не сможем провести в этом году областной Сабантуй в Троицке", - отметил Текслер.

Ранее Сабантуй отменили в Челябинске и Магнитогорске.

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Теги: Сабантуй, коронавирус, Алексей Текслер,



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