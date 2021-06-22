В Троицке из-за коронавируса отменили областной Сабантуй

В Троицке отменили празднование областного Сабантуя из-за роста заболеваемости коронавирсом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что принято решение ограничить проведение в регионе массовых мероприятий. Уже приняты решения об отмене Ильменского фестиваля, Бажовского фестиваля, Бушуевского фестиваля в Златоусте.

"К сожалению, не сможем провести в этом году областной Сабантуй в Троицке", - отметил Текслер.

Ранее Сабантуй отменили в Челябинске и Магнитогорске.