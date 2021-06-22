"Не отмена, а перенос". Свердловский губернатор сказал, когда в Екатеринбург может вернуться Ural Music Night

В Екатеринбурге не собираются отменять Ural Music Night, однако из-за третей волны коронавируса его придется перенести. Об этом рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Это наше достояние, мы гордимся фестивалем. Но на сегодня мы не можем позволить себе подвергать опасности наших граждан. Фестиваль перенесен пока на неопределенный срок. Мы будем понимать дату, когда ситуация стабилизируется, когда все начнут прививаться, когда у людей будет общий иммунитет. То же самое касается и других массовых мероприятий", - заявил губернатор.

"Это тяжело и в это не верится. Ещё вчера мы усиленно готовились, строили планы и переживали в ожидании, а теперь… сцены разбираются, музыкантам приходится сдавать билеты, зрители не знают, какой информации верить. Но мы не можем не считаться с эпидемиологической обстановкой в городе и стране и рисковать здоровьем музыкантов, зрителей, техников, организаторов, волонтеров, экспертов – всех, кто связан с фестивалем и Екатеринбургом. Но мы сделаем все, чтобы провести фестиваль в 2021 году. И чтобы он прошел таким, каким мы его задумывали и о каком мечтали вы", - пишут организаторы фестиваля, отмечая, что новая дата будет будет назначена сразу, как эпидемиологическая обстановка стабилизируется.