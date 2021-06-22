Куйвашев: Обязательной вакцинации пока не будет - нет плана поставок вакцины

Несмотря на ожидание свердловчан по решению об обязательной вакцинации, о которой сегодня рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, соответствующее постановление подписано пока не было. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам вопрос об обязательной вакцинации свердловских врачей и педагогов действительно обсуждался на заседании местного оперштаба, однако для этого необходимо иметь жесткий понятный план поставок препарата.

"Темпы вакцинации нарастают. За прошедшие сутки привито более 10 тыс. человек. Мне кажется, люди начинают осознавать всю опасность нынешнего штамма. По истории вопроса понятно, что эта волна должна нас накрыть недели через две-три", - рассказал губернатор.

Он также отметил, что постановление об обязательной вакцинации подпишут, ориентировочно, на этой неделе: сразу после того, как будет получен план поставок вакцины.