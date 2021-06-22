Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области оценён в 30 миллионов

Озвучена сумма ущерба от лесных пожаров в Тюменской области, передаёт корреспондент Накануне.RU..

"В регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб от лесных пожаров составил более 30 млн руб.", - цитирует ТАСС прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Михаила Денисенко.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.