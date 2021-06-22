Куйвашев вновь высказался в поддержку подследственного Пьянкова

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался по делу экс-главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова.

"Не буду гадать, с чем появление этого дела связано. Могу сказать, что к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении шести лет наши правоохранительные органы, наконец, разберутся и, надеюсь, поставят в этом деле точку", - заявил губернатор.

"Дело МУГИСО" появилось в 2016 году, но впоследствии оно по сути было спущено на тормозах, Пьянков вышел из-под ареста под залог. Однако 9-10 июня состоялись масштабные обыски и стало известно о задержании 10 человек по этому делу, включая замминистра Елену Николаеву. По данным источников в силовых структурах, помимо пяти эпизодов получения взяток в особо крупном размере, обвинения по "делу МУГИСО" также предъявлены по 10 случаям, в которых фигурирует растрата госимущества и злоупотреблением полномочиями. Следователи полагают, что ОПГ под управлением Пьянкова занималась финансовыми махинациями с 2012 по 2016 год. В группировку, предположительно, также входили заместители министра, подчиненные, адвокаты и члены семей. Сумма ущерба от их деятельности, по предварительным оценкам силовиков, может достигать полумиллиарда рублей.

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