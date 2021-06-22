22 Июня 2021
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Общество В России
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

С 28 июня в рестораны Москвы пустят только по "ковид-справке"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня заведения общественного питания столицы смогут посещать только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Впрочем, непереболевшим и не вакцинированным тоже можно в рестораны, но со справкой.

Чтобы посетить ресторан или кафе, гражданам надо будет предъявить справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (справка действительна в течение трех дней).

Справки будут предоставляться в виде QR-кодов, которые можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, с помощью системы ЕМИАС.ИНФО, на портале госуслуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус" либо в регистратуре городской поликлиники.

"Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", - говорится в сообщении мэрии.

Также городские власти объявили о временном запрете на концерты, спортивные и зрелищные мероприятия с аудиторией более 500 человек (в том числе на открытом воздухе).

"Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек тоже рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", - добавили в мэрии.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России уже неминуема дискриминация непривитых.

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Теги: рестораны, общепит, москва, qr-код, вакцинация



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