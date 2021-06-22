Свердловские рестораны не планируют закрывать из-за третей волны коронавируса

В Свердловской области на данный момент не собираются закрывать заведения общепита и клубы. О этом заявил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, люди имеют право культурно проводить время в ресторанах и барах, однако и у правительства есть безусловный приоритет.

"Уже сегодня производители услуг не хотят закрываться. Мы все не хотим повторения 2020 г. Это серьезный удар по экономике, им мы максимально будем регламентировать режим работы заведений согласно covid-ограничениям", - пояснил губернатор.

Напомним, что глава Среднего Урала также заявил о скором введении штрафов за отсутствие масок в общественных местах.