22 Июня 2021
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Общество В России Москва
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Депздрав Москвы предложил привить от коронавируса 90% граждан старше 60 лет

Создание защитного коллективного иммунитета в Москве требует привить 60% совершеннолетних граждан до 60 лет, а также 90% лиц старше этого возраста. Об этом говорится в презентации руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна.

По его словам, вакцинацию нужно провести быстрее из-за опасности мутировавшего индийского штамма коронавируса.

На сегодняшний день в столице привились более 2 млн человек. По словам Хрипуна, количество доз вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сделать прививку смогут все желающие.

Между тем, отметим, на сайте столичной мэрии сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" закончилась, запись на прививку приостановлена. Центр Чумакова до конца июня пообещал отгрузить 1 млн доз вакцины.

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Теги: москва, прививка, коронавирус



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