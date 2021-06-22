Свердловчан снова будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах

На Средний Урал вернут штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы несколько дней мониторим ситуацию, люди по объективным причинам расслабились. Но сегодня этот новый штамм гораздо опаснее. Мы объясняем это людям. Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других", - заявил губернатор.

Напомним, что "дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. Получить официальную информацию о распространении новой разновидности COVID-19 в Свердловской области оказалось делом непростым - статистика не ведется, а мутации вируса, как считают в оперштабе - "дело обычное". По неофициальным же оценкам, "индийский" вирус могло получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.