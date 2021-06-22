22 Июня 2021
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Спорт В России
Сборная России по футболу на Евро-2020 (2021) | Фото: инстаграм сборной России по футболу

Сборная России, занявшая последнее место на групповом этапе Евро-2020, получит 10 миллионов евро

Несмотря на то, что в групповой части чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в своей группе и в финальную часть не проходит,  она получит за свое выступление 10,75 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

По умолчанию – просто за участие – каждая сборная получит 9,25 млн евро. На групповом этапе также за каждую победу платят 1,5 млн евро, за ничью – 750 тыс. Таким образом, за победу над финнами россияне добавили в свою "копилку" еще полтора миллиона евро. Напомним, Бельгии и Дании наша сборная проиграла.

После проигрыша со счетом 4:1 команде из Дании капитан российской сборной Артем Дзюба заявил, что виноваты в произошедшем игроки, а не тренерский штаб, который работал компетентно. "Сегодня обкакались", - охарактеризовал Дзюба произошедшее.  

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Теги: сборная россии по футболу, артем дзюба, чемпионат европы



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