Сборная России, занявшая последнее место на групповом этапе Евро-2020, получит 10 миллионов евро

Несмотря на то, что в групповой части чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в своей группе и в финальную часть не проходит, она получит за свое выступление 10,75 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

По умолчанию – просто за участие – каждая сборная получит 9,25 млн евро. На групповом этапе также за каждую победу платят 1,5 млн евро, за ничью – 750 тыс. Таким образом, за победу над финнами россияне добавили в свою "копилку" еще полтора миллиона евро. Напомним, Бельгии и Дании наша сборная проиграла.

После проигрыша со счетом 4:1 команде из Дании капитан российской сборной Артем Дзюба заявил, что виноваты в произошедшем игроки, а не тренерский штаб, который работал компетентно. "Сегодня обкакались", - охарактеризовал Дзюба произошедшее.