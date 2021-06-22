В Норильске отменили режим ЧС на следующий день после встречи Путина с Потаниным

Правительство Красноярского края приняло решение об отмене режима ЧС в Норильске и на Таймыре. Он был установлен в мае прошлого года в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском.

Примечательно, что решение было принято на следующий день после встречи президента России Владимира Путина с главой и основным совладельцем "Норильского никеля" Владимиром Потаниным. Встреча была не публичной, в пресс-службе Кремля лишь сообщили, что обсуждались инвестпланы компании, ее социальные проекты.

Напомним, что 29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в Норильске на территории ТЭЦ-3 (принадлежит "дочке" "Норникеля" - АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") произошел разлив 21 тыс. тонн топлива, которое затем попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.

Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время завершены три основных этапа по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в реку Амбарная, продолжаются работы по переработке загрязненного грунта и сорбента, а также по рекультивации земель и водных объектов.