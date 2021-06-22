22 Июня 2021
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Общество Челябинская область
выпускной, колокольчик, последний звонок, школа (2012) | Фото: Гу Мвд России по г. Москве

На Южном Урале не стали отменять выпускные в школах

В Челябинской области не будут отменять школьные выпускные, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирсом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не будем отменять проведение выпускных вечеров в школах. Прошу при этом с организаторами отработать соответствующие меры безопасности", - заявил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии выпускные в школах были отменены. В этом году уже принято решение отменить общегородской выпускной в Москве и Екатеринбурге.

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Теги: выпускной, коронавирус, школа,



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