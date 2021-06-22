На Южном Урале не стали отменять выпускные в школах

В Челябинской области не будут отменять школьные выпускные, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирсом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не будем отменять проведение выпускных вечеров в школах. Прошу при этом с организаторами отработать соответствующие меры безопасности", - заявил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии выпускные в школах были отменены. В этом году уже принято решение отменить общегородской выпускной в Москве и Екатеринбурге.