В Перми появился лидер голосования, где выбирают логотип 300-летия столицы края

В Перми появился лидер голосования, в котором жители выбирают логотип 300-летия города, сообщили Накануне.RU в администрации Прикамья.

Приём предложений на лучшую эмблему предстоящего юбилея краевой столицы стартовал 7 июня. За это время от жителей Прикамья поступило более 30 заявок. Чаще всего авторы идей опираются на устоявшиеся образы, связанные с городом. В первую очередь, это медведь, который изображен на гербе города, а также Пермского края. Пермяков также вдохновляют река Кама, здание Спасо-Преображенского собора, в котором сейчас расположена Пермская художественная галерея, ротонда в Парке имени Горького и другие достопримечательности. Некоторые предложения включают идеи не только знака 300-летия, но и фирменный стиль со слоганом.

Ранее на неопределённый срок перенесли появление гимна Перми. По планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Ещё до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Поправки о гимне Перми в устав города внесли депутаты гордумы в 2018 г. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по предложению тогдашнего губернатора Пермского края Максима Решетникова был утверждён региональный гимн. Оргкомитет по созданию гимна Перми возглавил тогдашний председатель гордумы Юрий Уткин.

Напомним, в мае 2020-го Махонин во время первого большого интервью на посту губернатора рассказал о подготовке к 300-летию Перми и "вечных стройках" региона. Есть поговорка "в Перми ничего не меняется – вечно проектируют зоопарк, театр, галерею", отметил Махонин. Надо при наличии возможностей закончить стройки. Он рассказал, что будет с 300-летием Перми.

"Будем стараться, чтобы этот праздник люди ощутили. Ремонтируем Комсомольский проспект. Набережная будет реконструирована, эспланада. Дано поручение начать делать часть эспланады уже этим летом, не сдвигая на будущий год. Да, не все проекты будут сданы к 2023 г., но надо найти качественных подрядчиков", - сказал Махонин.