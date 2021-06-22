Вода, подтапливающая дома Ялты, вернулась в русла рек

В МЧС сообщили, что реки, которые после сильного ливня вышли из берегов в Ялте, вернулись в русла.

Как сообщил заместитель главы ведомства Виктор Яцуценко, сейчас проводится зачистка русла. В городе идет расчистка улиц, вывозится лишний грунт.

Основные силы спасателей сейчас сосредоточены на девяти наиболее проблемных участках в Ялте, передает "Интерфакс".

В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Подтоплены Керчь, Ялта и другие населенные пункты. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев.

В Керчи пострадали больше 100 человек, в Ялте - 43 человека, шесть из них госпитализированы. Также сообщалось об одном погибшем.