Матвиенко: "Мы очень часто спорили и ругались с депутатами Госдумы"

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Госдума, депутаты, телефоны (2019) | Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ

Матвиенко: "Мы очень часто спорили и ругались с депутатами Госдумы"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня рассказала о своих ожиданиях от нового состава Госдумы, а также пообещала "сбалансированное обновление состава СФ".

"Мы очень часто спорили и ругались с депутатами Госдумы, парламент не может быть по-другому устроен. Мы активно вносили поправки. Где нужно было найти компромиссы – мы их находили. Новый состав Госдумы будет мощным, профессиональным, интересным, вольется "новая кровь", - заявила Матвиенко на пресс-конференции.

"Мне кажется, что обращение президента на съезде "Единой России" к будущему составу Думы – там заложены основные посылы, чего ждет общество от парламента. Напутствия президента станут основой программы не только "ЕР", но и других конструктивно настроенных политических сил. Поступательное развитие страны, без шараханий", - отметила Матвиенко.

В СовФеде надеются, что "Дума [осенью] не будет заниматься долго организационными вопросами".

Также Матвиенко подтвердила, что написала всем крупным партиям письмо с призывом включить женщин в партийные списки на выборах на "проходных местах". "Я сказала и сделала, я направила всем партиям такие письма. Включение определенного количества женщин в списки в "хвосте" – это мнимое равенство, которое не соответствует сегодня реальному положению дел. Посмотрим по итогам. Сейчас понимание все партии продемонстрировали. Партии получат больше поддержки общества, если прислушаются и включат в списки больше женщин", - полагает сенатор.

Матвиенко напомнила и про обновление Совета Федерации: "У 51 сенатора заканчиваются полномочия. Часть из них уверенно получит продление и получат свою работу. Часть будет заменена. Сколько – я сказать не могу, это прерогатива регионов. будет сбалансированное обновление состава СФ".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: валентина матвиенко, выборы в госдуму, совет федерации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети