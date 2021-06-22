Матвиенко: "Мы очень часто спорили и ругались с депутатами Госдумы"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня рассказала о своих ожиданиях от нового состава Госдумы, а также пообещала "сбалансированное обновление состава СФ".

"Мы очень часто спорили и ругались с депутатами Госдумы, парламент не может быть по-другому устроен. Мы активно вносили поправки. Где нужно было найти компромиссы – мы их находили. Новый состав Госдумы будет мощным, профессиональным, интересным, вольется "новая кровь", - заявила Матвиенко на пресс-конференции.

"Мне кажется, что обращение президента на съезде "Единой России" к будущему составу Думы – там заложены основные посылы, чего ждет общество от парламента. Напутствия президента станут основой программы не только "ЕР", но и других конструктивно настроенных политических сил. Поступательное развитие страны, без шараханий", - отметила Матвиенко.

В СовФеде надеются, что "Дума [осенью] не будет заниматься долго организационными вопросами".

Также Матвиенко подтвердила, что написала всем крупным партиям письмо с призывом включить женщин в партийные списки на выборах на "проходных местах". "Я сказала и сделала, я направила всем партиям такие письма. Включение определенного количества женщин в списки в "хвосте" – это мнимое равенство, которое не соответствует сегодня реальному положению дел. Посмотрим по итогам. Сейчас понимание все партии продемонстрировали. Партии получат больше поддержки общества, если прислушаются и включат в списки больше женщин", - полагает сенатор.

Матвиенко напомнила и про обновление Совета Федерации: "У 51 сенатора заканчиваются полномочия. Часть из них уверенно получит продление и получат свою работу. Часть будет заменена. Сколько – я сказать не могу, это прерогатива регионов. будет сбалансированное обновление состава СФ".