22 Июня 2021
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Общество Челябинская область
незаконные промышленные объекты, снос, (2021) | Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске снесли 12 незаконных промышленных объектов

В Челябинске сносят незаконные предприятия по улице Автодорожной, которые на протяжении десятилетий загрязняли воздух, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Предприятия занимались приемом, плавкой лома, сжиганием разного рода отходов. Организации штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые объекты.

"Такое соседство не нравилось ни жителям северо-запада, ни самому Челябинскому цинковому заводу, ведь выбросы незаконных объектов неоднократно приписывались гражданами и общественниками предприятию. Сейчас эта проблема устранена и благодаря заводу, территория будет благоустроена, здесь появится сквер, газоны и зеленые насаждения лиственных пород", - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

незаконные промышленные объекты, выбросы,(2021)|Фото: министерство экологии Челябинской области

Сегодня были снесены 12 незаконных промышленных объектов. Работы по сносу будут завершены до конца месяца.

незаконные промышленные объекты, снос,(2021)|Фото: министерство экологии Челябинской области

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Теги: выбросы, экология, предприятие,



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