В Челябинске снесли 12 незаконных промышленных объектов

В Челябинске сносят незаконные предприятия по улице Автодорожной, которые на протяжении десятилетий загрязняли воздух, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Предприятия занимались приемом, плавкой лома, сжиганием разного рода отходов. Организации штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые объекты.

"Такое соседство не нравилось ни жителям северо-запада, ни самому Челябинскому цинковому заводу, ведь выбросы незаконных объектов неоднократно приписывались гражданами и общественниками предприятию. Сейчас эта проблема устранена и благодаря заводу, территория будет благоустроена, здесь появится сквер, газоны и зеленые насаждения лиственных пород", - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сегодня были снесены 12 незаконных промышленных объектов. Работы по сносу будут завершены до конца месяца.