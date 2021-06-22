Дмитрий Пумпянский предложил награждать вакцинируемых сотрудников выходными и премией

22 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский (2019) | Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пумпянский предложил награждать вакцинируемых сотрудников выходными и премией

Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский предложил ввести поощрение для сотрудников, сделавших прививку от коронавируса. В качестве стимула работодатели могут предлагать работникам выходной или премию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП.

"Мировая практика свидетельствует, что самым эффективным способом борьбы с эпидемией является вакцинация. В этой связи мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации — таких, как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам. Эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в СОСПП", — сообщил Пумпянский.

Напомним, что на днях мэр Москвы Сергей Собянин привел неожиданные данные, отметив, что 89,3% москвичей, заболевших недавно коронавирусом, заразились новым "индийским" вариантом инфекции. "Дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. В Свердловской области данная статистика не ведется, а мутации вируса, как считают в оперштабе - "дело обычное". По неофициальным же оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Пумпянский, вакцинация, работники, оплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети