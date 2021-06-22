Дмитрий Пумпянский предложил награждать вакцинируемых сотрудников выходными и премией

Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский предложил ввести поощрение для сотрудников, сделавших прививку от коронавируса. В качестве стимула работодатели могут предлагать работникам выходной или премию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП.

"Мировая практика свидетельствует, что самым эффективным способом борьбы с эпидемией является вакцинация. В этой связи мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации — таких, как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам. Эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в СОСПП", — сообщил Пумпянский.

Напомним, что на днях мэр Москвы Сергей Собянин привел неожиданные данные, отметив, что 89,3% москвичей, заболевших недавно коронавирусом, заразились новым "индийским" вариантом инфекции. "Дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. В Свердловской области данная статистика не ведется, а мутации вируса, как считают в оперштабе - "дело обычное". По неофициальным же оценкам, "индийский" вирус могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.