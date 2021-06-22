В Минобрнауки опровергли информацию о программе по вживлению чипов в головы россиян

В Министерстве высшего образования и науки России опровергли информацию о разработке программы по вживлению в человеческий мозг чипов.

Федеральная программа, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров, была закрыта еще в прошлом году, поскольку правительство России пришло к выводу о ее нецелесообразности, передает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, "Коммерсант" сегодня опубликовал материал, в котором говорилось о разработке программы российскими властями совместно с РАН. В Кремле заявили, что не владеют данными. "Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел [такого документа], я просто не располагаю такой информацией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В материале газеты говорилось, что в рамках программы ученые планируют имплантировать в мозг человека чипы для прямой передачи информации с внешних устройств, в том числе с перспективой дистанционного управления транспортом и компьютерами. Даже назывались цифры: якобы, на программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" планируется потратить до 2029 года 54 млрд руб.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин заявил в эфире радио "Говорит Москва", что звучит все это "очень фантасмагоричино". "Мне кажется, в нынешней ситуации, когда истерия вокруг вакцинации еще не закончилась и у многих есть опасения, поднимать такого рода вопросы – только нагнетать общественные настроения и недоверие к власти. Понятно, что есть ученые, которые разрабатывают такие вещи. Возможно, что когда-то кто-то захочет на себе это испытать, но в современном мире на сегодняшний день это настолько неактуальная история из области фантастики, что не стоит будоражить народ", - отметил Ионин.

В начале июня этого года ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что в университете думают об открытии новых факультетов или, по крайней мере, новых направлений – они будут связаны с изучением мозга, а также искусственного интеллекта. В публикации "Коммерсанта" именно МГУ назывался одним из операторов программы.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.